Coupe du monde 2026 : Dembélé fait mieux que Mbappé et Messi, voilà la preuve

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France empile les buts dans cette Coupe du monde 2026. 8 pour Kylian Mbappé, 5 pour Ousmane Dembélé et 2 pour Bradley Barcola entre autres. Les meilleurs attaquants de la planète se disputent la distinction de soulier d'or de ce Mondial. Et bien que Mbappé et Lionel Messi fassent la course en tête, Dembélé est bien plus réaliste qu'eux ainsi que le reste des prétendants.

Avant le coup d'envoi de cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé n'avait jamais trouvé le chemin des filets malgré deux participations aux éditions précédentes au Qatar et en Russie. Face à l'Irak, deuxième journée du Groupe I (3-0), le Ballon d'or ouvrait son compteur buts au Mondial. Et depuis, Dembélé a récidivé à quatre reprises grâce à un triplé face à la Norvège (4-1) et en inscrivant le deuxième but du quart de finale entre l'équipe de France et le Maroc jeudi soir au Gillette Stadium (2-0).

Dembélé : 5 buts pour 6 frappes cadrées, un bilan plus impressionnant que les 19 de Mbappé et les 17 de Messi FotMob s'est attardé sur une statistique assez impressionnante qui en dit long sur le réalisme d'Ousmane Dembélé. Depuis l'entrée en lice des Bleus face au Sénégal le 16 juin dernier (3-1), dès que l'attaquant du PSG trouve le cadre, c'est ficelle, et ce, presque à tous les coups. Avec ses 6 tirs cadrés, Dembélé affiche un bilan de 5 buts marqués. C'est un bien meilleur ratio que Lionel Messi et Kylian Mbappé, les deux co-meilleurs buteurs de la compétition avec 8 réalisations. 17 tirs cadrés pour l'Argentin contre 19 pour le capitaine des Bleus.