Lamine Yamal contre Kylian Mbappé, la statistique qui fait très mal à la star des Bleus avant France/Espagne

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« La finale avant l'heure ». Voilà la manière dont Luis de la Fuente a qualifié la demi-finale de Coupe du monde 2026 opposant l'Espagne à l'équipe de France mardi prochain à Dallas. Une sixième confrontation entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé pour une rencontre à élimination directe tant en sélection qu'en club. Et force est de constater que l'historique ne joue pas en la faveur du capitaine des Bleus.

La première affiche des demi-finales de cette Coupe du monde 2026 est connue. Vendredi soir, l'Espagne est venue à bout de la Belgique une fois de plus grâce à l'entrée décisive de Mikel Merino encore buteur comme face au Portugal au tour précédent (1-0). Victoire 2 buts à 1 pour La Roja qui retrouve le dernier carré de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 année de son unique sacre mondial. Lamine Yamal retrouvera donc Kylian Mbappé. Les confrontations entre la jeune star de 18 ans du FC Barcelone et du serial buteur du Real Madrid tournent en faveur de l'Espagnol.

Lamine Yamal 5 - 0 Kylian Mbappé Mettons de côté les confrontations de Liga qui voient la plupart du temps le Barça sortir vainqueur à l'exception de la rencontre d'octobre dernier au Santiago Bernabeu (2-1) et concentrons nous uniquement sur les matchs à élimination directe. Que ce soit avec l'Espagne ou le FC Barcelone, Lamine Yamal est invaincu face à Kylian Mbappé. Rien que sur les deux dernières années, les Bleus ont été éliminés par La Roja au stade des demi-finales de l'Euro 2024 (1-2) et de la Ligue des nations (4-5). Pas vraiment de bon augure pour le capitaine de l'équipe de France avant le choc entre les deux sélections mardi soir à l'AT&T de Dallas le mardi 14 juillet prochain à 21h, heure française.