Equipe de France : «Le meilleur de l’histoire», la grande annonce de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de 8 buts pour le moment, Kylian Mbappé est en train de réaliser une très bonne Coupe du Monde. Le capitaine de l’équipe de France court après un deuxième sacre mondial. Et s’il venait à le remporter, Daniel Riolo estime que cela ferait de lui le plus grand joueur français de l’histoire du football.

Jeudi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Après le titre en 2018 puis la finale malheureuse de 2022, les Bleus accèdent donc pour la troisième fois d’affilée au dernier carré du mondial. Face au Maroc en quarts, la formation de Didier Deschamps a une fois de plus pu compter sur un Kylian Mbappé des grands jours, auteur de son 8ème but de la compétition, son 20ème au total en Coupe du Monde…

« Si Mbappé gagne la Coupe du monde, il deviendra le meilleur joueur français de l’histoire » Le capitaine de l’équipe de France ne cesse de repousser les limites de cette compétition majestueuse, et cela impressionne. Présent au micro de l’After Foot ce vendredi soir, Daniel Riolo n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’attaquant de 27 ans. « Si Mbappé gagne la Coupe du monde, il deviendra le meilleur joueur français de l’histoire. On avait une table à 3 avec Platini, Zidane et Griezmann... et maintenant, on a une quatrième chaise avec Kylian. Mbappé est devenu un véritable leader ! », a ainsi confié le célèbre éditorialiste sur les ondes de RMC.