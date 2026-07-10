Mbappé surclasse Zidane et Benzema : Ce record pulvérisé par la star des Bleus

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en venant à bout du Maroc sur le score de 2-0. Encore une fois, Kylian Mbappé a montré la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but. Une réalisation qui permet au joueur du Real Madrid de grandement distancer Zinédine Zidane et Karim Benzema. Explications.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France peut compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme. Après une saison plus que compliquée avec le Real Madrid, l’attaquant est bien décidé à frapper un grand coup et il est le véritable leader des Bleus. Pour le moment, l’ancien joueur du PSG a déjà inscrit huit buts, dont le dernier jeudi soir en quart de finale contre le Maroc.

Mbappé surclasse Zidane et Benzema Pour le moment Kylian Mbappé est à égalité au classement des buteurs avec Lionel Messi, mais pour ce qui est de la France, il n’y a pas débat. Le joueur du Real Madrid en est déjà le meilleur buteur, mais il est également le meilleur réalisateur français face aux nations classées dans le Top 10 au classement FIFA depuis son instauration en 1993, comme le fait savoir le compte X Stats Foot. Le champion du monde 2018 en est pour le moment à 18 pions alors que Zinédine Zidane, Karim Benzema ou bien Olivier Giroud n'en comptent eux seulement huit.