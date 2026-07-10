Équipe de France - Coupe du Monde 2026 : «Un génie», la presse étrangère hallucine avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur ce jeudi soir de son 20ème but en Coupe du Monde face au Maroc, Kylian Mbappé n’en finit plus d’impressionner. Le capitaine de l’équipe de France a vu sa prestation être saluée par l’ensemble de la presse étrangère, qui n’hésite pas à parler de génie en évoquant ses prestations sur le tournoi.

Et de 8 pour Kylian Mbappé. Ce jeudi soir face au Maroc en quart de finale, l’attaquant français a fait sauter le verrou en seconde période d’une magnifique frappe enroulée, et en a donc profité pour rejoindre Lionel Messi au classement des buteurs sur cette Coupe du Monde. En parallèle, Mbappé et l’équipe de France dégagent une sensation de toute puissance sur cette compétition, et s’affirment peu à peu comme les grandes cibles à abattre. En attendant, la presse internationale n’a pas manqué de saluer la prestation des Bleus ainsi que celle de la star du Real Madrid.

« Mbappé est un génie, un buteur né, un footballeur qui ne faiblit jamais quand sa sélection a besoin » « La France vient d'une autre planète », indique ainsi la Gazzetta Dello Sport. « La France de Deschamps et de Mbappe entre au Panthéon. Si un joueur incarne la perfectionet le style de cette équipe en train d'écrire l'histoire, c'est bien Mbappé », écrit AS, également impressionné par les Bleus. Mundo Deportivo va même plus loin, n’hésitant pas à parler de génie concernant l’attaquant français : « Mbappé est un génie, un buteur né, un footballeur qui ne faiblit jamais quand sa sélection a besoin qu'il soit décisif. »