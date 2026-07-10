Jules Kounde : La nouvelle polémique qui a été déjà vécue au PSG par Bradley Barcola !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est en demi-finale de Coupe du monde. Sous Didier Deschamps, cela devient une habitude puisque c'est le troisième dernier carré de suite atteint par le sélectionneur dans cette compétition. Jules Koundé a été pris pour cible par Daniel Riolo après la victoire des Bleus contre le Maroc en quart de finale (2-0) jeudi soir, à cause d'un bandeau qui n'est là que pour le look à ses yeux. Une polémique capillaire qui rappelle celle avec Bradley Barcola il y a deux années de cela...

C'est fait ! L'équipe de France, version Didier Deschamps, s'est une fois de plus hissé au stade des demi-finales de la Coupe du monde. Et ce, grâce à une victoire à Boston jeudi contre le Maroc (2-0). Jules Koundé a bien évidemment participé à ce succès des Bleus comme les cinq autres depuis le début de la compétition au poste de latéral droit. Petite nouveauté pour le défenseur du FC Barcelone face aux Lions de l'Atlas : un bandeau sur la tête pour ses longues dreads.

«Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gêne pas, je n'y crois pas» Un choix purement anglé sur le style selon Daniel Riolo qui diminue ses performances sur le terrain comme il l'a assuré sur les ondes de RMC pendant l'After Foot de jeudi soir à la fin du quart de finale entre l'équipe de France et le Maroc. « Koundé ? Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gêne pas, je n'y crois pas. Vous pouvez me trouver les plus grands spécialistes capillaires du monde, je mets ma main à couper que c’est gênant mais que pour le look il les laisse. Pour moi, il perd 10% à cause du look ».