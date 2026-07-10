Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé sort sur blessure : Le verdict est tombé pour l'équipe de France

Mission accomplie pour l'équipe de France. Les Bleus ont fait le job au Gillette Stadium jeudi soir en éliminant le Maroc de cette Coupe du monde 2026. De quoi valider le ticket de la sélection tricolore pour le dernier carré de la compétition. Avec ou sans Kylian Mbappé ? Sorti sur blessure dans le dernier quart d'heure du match, le capitaine des Bleus a donné des nouvelles de son état physique.
L'équipe de France avait rendez-vous le 9 juillet, 20 ans après le documentaire concernant sa finale de Coupe du monde 2006, au Gillette Stadium de Foxborough jeudi pour le quart de finale de cette édition 2026. Les Bleus ont su poursuivre leur série de victoires depuis le début de cette compétition en s'offrant le Maroc d'Achraf Hakimi (2-0). Une fois de plus, c'est Kylian Mbappé qui a allumé la mèche à la 60ème minute d'une frappe limpide de l'extérieur de la surface après avoir manqué son penalty en première période.
« J’ai pris un coup à la cheville, mais ça va»
Cependant, un quart d'heure plus tard, Kylian Mbappé restait au sol en raison d'un coup à la cheville subi après une intervention d'Issa Diop. A première vue, les commentateurs et les spectateurs ont craint une blessure musculaire. Mais quelques minutes plus tard, on apercevait une poche de glace sur la cheville droite du meilleur buteur des Bleus de cette Coupe du monde 2026 (8 réalisations en 6 matchs). Au micro de M6 dans la foulée du quart de finale, le capitaine de l'équipe de France tenait un discours rassurant au sujet de sa sortie prématurée. « J’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. A ce moment, JP (Mateta) était plus apte que moi pour jouer les 15 dernières minutes, je sors il rentre. C'est bien, il a failli marquer en plus ».
«Il ressentait un peu une douleur»
Après le principal concerné, ce fut au tour du sélectionneur Didier Deschamps de se livrer sur l'état physique de son capitaine. Aux yeux de DD, il n'y a pas grand-chose à craindre concernant la participation de Kylian Mbappé pour la demi-finale du Mondial le 14 juillet prochain contre le vainqueur d'Espagne-Belgique ce vendredi. « Kylian, c'était un peu la cheville, il ressentait un peu une douleur, Manu c'était un coup au genou, c'est normal, les matchs s'enchaînent ».