Insultes racistes contre Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne reçoit un soutien inattendu !

Axel Cornic

Alors qu’il réalise d’excellentes prestation à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé se retrouve malgré lui au centre d’une sombre affaire de racisme, qui a pris des tournures d’incident diplomatique. Une sénatrice paraguayenne a en effet proféré des graves insultes à l’encontre du capitaine de l’équipe de France, qui lui a réservé une réponse assez claire.

On aimerait parler plus de football. Comme Donald Trump avec l’affaire Balogun, Celeste Amarilla a décidé de s’offrir son quart d’heure de gloire en cette Coupe du monde 2026. La sénatrice paraguayenne l’a fait de la pire des manières, en proférant des insultes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé.

« Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde » La réponse de la star de l’équipe de France ne s’est pas faite attendre, avec un message très offensif publié sur les réseaux sociaux. « Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition » a écrit Kylian Mbappé. « Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde (...) Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».