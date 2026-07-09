Coupe du monde 2026 - France/Maroc : «Je suis de tout cœur avec lui», le frère de Mbappé soutient un joueur marocain !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a un rendez-vous crucial ce jeudi 9 juillet à 22h (heure française) au Gillette Stadium de Foxborough : un quart de finale de Coupe du monde contre le Maroc. Les Bleus de son frère Kylian Mbappé ou bien les Lions de l’Atlas d’Ayyoub Bouaddi, Ethan Mbappé est quelque peu partagé. Il a fait passer un message fort à l’international marocain.

Il y a 20 ans, Raymond Domenech donnait rendez-vous aux détracteurs de l’équipe de France dans la presse le 9 juillet pour la finale de la Coupe du monde 2006 qui s’est déroulée entre la France et l’Italie (1-1 pus 3-5 aux tirs au but). Ce 9 juillet 2026 n’est pas le jour de la finale du Mondial, mais plutôt du quart de finale opposant les Bleus au Maroc. Joueur du LOSC, Ethan Mbappé a le cœur qui penche vers l’équipe de France dont son frère Kylian est le capitaine. Néanmoins, il n’en oublie pas pour autant Ayyoub Bouaddi.

«On aime Ayyoub, mais là, c’est la France» Le milieu de terrain du LOSC de 18 ans a fait le choix de représenter le Maroc avant le début de la Coupe du monde 2026 malgré le fait qu’il ait effectué toutes ses classes au sein des équipes de jeunes tricolores. La reprise de l’entraînement a débuté pour Lille après la coupure estivale, l’occasion pour Ethan Mbappé et ses coéquipiers de se prêter au jeu des pronostics pour ce France-Maroc. « Un prono ? France, France, France. Tu sais très bien pourquoi. On aime Ayyoub, mais là, c’est la France. Petite pensée pour mon gars Ayyoub. Je lui souhaite un bon match ».