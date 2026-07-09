Après avoir impressionné les internautes, François Hollande donne le résultat de France/Maroc !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

François Hollande avait vu juste pour le huitième de finale de la Coupe du monde en pronostiquant une victoire de l’équipe de France contre le Paraguay sur le plus petit des scores. Interpellé par plusieurs internautes, l’ancien président de la République a cette fois-ci pris position sur le match contre le Maroc.

Comme des millions de Français, François Hollande profite de la Coupe du monde en Amérique du Nord pour s’essayer aux pronostics à travers l’application Mon Petit Prono. Le week-end dernier, l’ancien président de la République a impressionné les internautes en donnant le score exact du huitième de finale entre la France et le Paraguay. « Ça a déjà eu lieu. C’était plutôt un bon souvenir, ça avait fait 1-0, donc je parie 1 à 0 pour la France », avait-il indiqué sur son compte Instagram.

« Je pense que la France doit gagner face au Maroc » Plusieurs joueurs de MPP ont ainsi interpellé François Hollande pour connaître son avis sur le quart de finale entre la France et le Maroc. De quoi l’amuser. « Ce n’est pas parce que la dernière fois, j’ai pu viser juste et donner le résultat, que je vais le faire à chaque fois. Sinon, il faut que je change d’orientation, a répondu l’ancien chef de l’État dans une vidéo sur le réseau social Instagram. Donc aujourd’hui, je pense que la France doit gagner face au Maroc, qui est un pays ami et qui a une excellente équipe. Mais, qu’est-ce que vous voulez, là, c’est la France ! » « Si j’ai encore bon… Cette fois, je parie pour de vrai », a-t-il ajouté en légende.