France/Paraguay : François Hollande a déjà le résultat du match avec le buteur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand fan de football, François Hollande profite, comme de nombreux français, de la Coupe du monde en Amarique du Nord pour pronostiquer les rencontres via l’application Mon Petit Prono. Avant le huitième de finale entre la France et le Paraguay, l’ancien président de la République a pris position.

La Coupe du monde bat son plein, et les Bleus s’apprêtent à affronter le Paraguay (samedi, 23h) pour décrocher sa place en quarts de finale. Comme à chaque grande compétition, les supporters sont nombreux à encourager l'équipe de France, et beaucoup se prêtent aux jeux des pronostics via l’application Mon Petit Prono, qui a déjà séduit plus de 3,5 millions de joueurs. François Hollande a lui aussi cédé.

« Je parie 1 à 0 pour la France » Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, François Hollande reconnaît être lui aussi un adepte de MPP. « Je ne parie pas, je fais des pronostics, c’est le principe », a confié l’ancien président de la République, confiant sur son choix pour le huitième de finale à venir. « France - Paraguay, ça a déjà eu lieu. C’était plutôt un bon souvenir, ça avait fait 1-0, donc je parie 1 à 0 pour la France », a-t-il ajouté, en faisant référence à la victoire lors du Mondial 1998 grâce au but en or de Laurent Blanc à la 114e minute.