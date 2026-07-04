France/Paraguay : François Hollande a déjà le résultat du match avec le buteur !

Grand fan de football, François Hollande profite, comme de nombreux français, de la Coupe du monde en Amarique du Nord pour pronostiquer les rencontres via l’application Mon Petit Prono. Avant le huitième de finale entre la France et le Paraguay, l’ancien président de la République a pris position.
La Coupe du monde bat son plein, et les Bleus s’apprêtent à affronter le Paraguay (samedi, 23h) pour décrocher sa place en quarts de finale. Comme à chaque grande compétition, les supporters sont nombreux à encourager l'équipe de France, et beaucoup se prêtent aux jeux des pronostics via l’application Mon Petit Prono, qui a déjà séduit plus de 3,5 millions de joueurs. François Hollande a lui aussi cédé.
« Je parie 1 à 0 pour la France »
Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, François Hollande reconnaît être lui aussi un adepte de MPP. « Je ne parie pas, je fais des pronostics, c’est le principe », a confié l’ancien président de la République, confiant sur son choix pour le huitième de finale à venir. « France - Paraguay, ça a déjà eu lieu. C’était plutôt un bon souvenir, ça avait fait 1-0, donc je parie 1 à 0 pour la France », a-t-il ajouté, en faisant référence à la victoire lors du Mondial 1998 grâce au but en or de Laurent Blanc à la 114e minute.
François Hollande voit Michael Olise marquer
François Hollande donne désormais rendez-vous à ses abonnés pour vérifier si ses prédictions se réalisent : « Ce ne sera pas Laurent Blanc qui aura marqué, je fais même un deuxième pronostic, ce sera Olise qui aura marqué. On vérifie après ».
À la veille du match, Didier Deschamps affichait ses réserves avant d’affronter le Paraguay. « Comme toutes les équipes sud-américaines, elle va se battre de la première à la dernière minute, analysait le sélectionneur des Bleus. Ce n’est pas l’agressivité et les coups qui l’ont fait gagner contre l’Allemagne. Elle connaît bien son football. Il y a de bons joueurs qui se connaissent. Il n’y a pas de hasard quand on est en 8es de finale du Mondial. Elle le mérite. Elle a de la qualité. »