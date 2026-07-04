Equipe de France : Désiré Doué balance sur le calvaire de Warren Zaïre-Emery !

Alexis Brunet

Depuis le début de la Coupe du monde, certains joueurs de l’équipe de France ont énormément de temps de jeu, à l’image de Kylian Mbappé qui a joué presque toutes les minutes possibles. Cela n’est pas du tout le cas de Warren Zaïre-Emery qui n’a pour le moment pas fait la moindre apparition dans ce mondial. Présent en conférence de presse ce vendredi, Désiré Doué a donné des nouvelles de son coéquipier du PSG.

Cette saison, Warren Zaïre-Emery n’a pas chômé avec le PSG. Le milieu de terrain a fait partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, car il a pris part à 54 rencontres pour un total de 4224 minutes. L’international français a donné satisfaction au milieu de terrain avec Joao Neves et Vitinha, mais il a également pas mal dépanné sur le côté droit de la défense lorsqu’Achraf Hakimi était blessé ou bien à la CAN.

Zaïre-Emery n’a pour le moment pas joué dans cette Coupe du monde Très utilisé avec le PSG, Warren Zaïre-Emery doit donc être complètement déboussolé avec l’équipe de France. Depuis le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain n’a pas joué la moindre minute. Le Parisien est barré par la concurrence d’Aurélien Tchouaméni, d’Adrien Rabiot et de Manu Koné, à qui Didier Deschamps a donné sa chance comme titulaire lors des matchs contre la Norvège et l’Irak.