Equipe de France - Warren Zaïre-Emery : Des explications publiques vont être demandées à Didier Deschamps

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France a donc joué 4 matchs jusqu'à présent dans cette compétition. Cela fait donc 360 minutes auxquelles Warren Zaïre-Emery n'a toutefois pas participé. Malgré sa bonne saison avec le PSG, le milieu de terrain n'est pas utilisé par Didier Deschamps, qui pourrait bien devoir s'exprimer prochainement sur le cas Zaïre-Emery.
Alors que Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, on ne peut pas en dire autant en équipe de France avec Didier Deschamps. En effet, depuis le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain en est à 0 minute jouée. Pendant qu'Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Manu Koné tournent dans l'entrejeu, Zaïre-Emery reste lui sur le banc des remplaçants. Une gestion difficile comprise par les observateurs, qui vont prochainement demander des explications à Deschamps.
« C'est la question qu'on se pose tous »
Pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur le cas Warren Zaïre-Emery. C'est alors que le journaliste a expliqué : « Pourquoi Zaïre-Emery ne joue pas ? C'est la question qu'on se pose tous et promis, nous allons demander à nos envoyés spéciaux de la poser à Didier Deschamps. Pas sûr pour autant d'avoir une réponse précise. Que sait-on ? Que dans l'esprit du sélectionneur, Zaïre-Emery n'est pas latéral droit. Et qu'au milieu, la hiérarchie est claire : derrière le duo Tchouameni-Rabiot, Manu Koné est le choix numéro trois. Ngolo Kanté n'a pas encore joué mais visiblement, il a un petit pépin au genou ».
« Seuls cinq joueurs n'ont pas encore joué jusqu'à maintenant »
Enchainant ensuite sur Warren Zaïre-Emery, il a confié : « Une fois qu'on a dressé ce tableau, on se dit qu'il y avait quand même l'espace pour faire entrer le Parisien quelques minutes hier soir… Seuls cinq joueurs n'ont pas encore joué jusqu'à maintenant : Samba, Risser, Lucas Hernandez, Zaïre-Emery et Kanté. Avant France-Irak, Deschamps avait été interrogé sur les changements qu'il comptait opérer dans son onze de départ, il avait eu cette réponse surprenante pour un coach qui a toujours protégé l'ensemble de son groupe : « J'ai 20 joueurs qui mériteraient d'être titulaires ». On en connaît au moins cinq qui ne le méritent pas ».