Equipe de France - Warren Zaïre-Emery : Des explications publiques vont être demandées à Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l'équipe de France a donc joué 4 matchs jusqu'à présent dans cette compétition. Cela fait donc 360 minutes auxquelles Warren Zaïre-Emery n'a toutefois pas participé. Malgré sa bonne saison avec le PSG, le milieu de terrain n'est pas utilisé par Didier Deschamps, qui pourrait bien devoir s'exprimer prochainement sur le cas Zaïre-Emery.

Alors que Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, on ne peut pas en dire autant en équipe de France avec Didier Deschamps. En effet, depuis le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain en est à 0 minute jouée. Pendant qu'Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Manu Koné tournent dans l'entrejeu, Zaïre-Emery reste lui sur le banc des remplaçants. Une gestion difficile comprise par les observateurs, qui vont prochainement demander des explications à Deschamps.

« C'est la question qu'on se pose tous » Pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur le cas Warren Zaïre-Emery. C'est alors que le journaliste a expliqué : « Pourquoi Zaïre-Emery ne joue pas ? C'est la question qu'on se pose tous et promis, nous allons demander à nos envoyés spéciaux de la poser à Didier Deschamps. Pas sûr pour autant d'avoir une réponse précise. Que sait-on ? Que dans l'esprit du sélectionneur, Zaïre-Emery n'est pas latéral droit. Et qu'au milieu, la hiérarchie est claire : derrière le duo Tchouameni-Rabiot, Manu Koné est le choix numéro trois. Ngolo Kanté n'a pas encore joué mais visiblement, il a un petit pépin au genou ».