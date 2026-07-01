Equipe de France : «Allez-y, trouvez des problèmes», Didier Deschamps répond cash à un journaliste !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à sa victoire (3-0) face à la Suède. Interrogé sur un risque d'enflammade de son équipe après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps a lâché une réponse claire.

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à la Suède ce mardi soir. Grâce à une prestation XXL, les Bleus se sont imposés 3-0 en 16ème de finale. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps a analysé la performance de ses joueurs.

«Il ne faut pas que tout soit tout beau, tout rose» « Avez-vous le sentiment d'être à la tête d'une équipe inarrêtable ? On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu timide. On a cette capacité de se créer des occasions. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir concrétisé plus d'occasions en première mi-temps. On aurait pu plier le match. Bravo aux joueurs, ce n'est jamais évident. C'est difficile pour tout le monde, on l'a vu dans les autres 16es. Ça a été plus facile pour nous parce qu'on a bien fait les choses. On n'est qu'en 16es, il faudra remettre ça. L'équipe de France a de très, très bons joueurs, quand ils sont dans cet esprit-là, c'est très bien », s'est enflammé Didier Deschamps en conférence de presse.