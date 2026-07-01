Equipe de France : «Allez-y, trouvez des problèmes», Didier Deschamps répond cash à un journaliste !

Ce mardi soir, l'équipe de France a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à sa victoire (3-0) face à la Suède. Interrogé sur un risque d'enflammade de son équipe après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps a lâché une réponse claire.
Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à la Suède ce mardi soir. Grâce à une prestation XXL, les Bleus se sont imposés 3-0 en 16ème de finale. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Didier Deschamps a analysé la performance de ses joueurs.
«Il ne faut pas que tout soit tout beau, tout rose»
« Avez-vous le sentiment d'être à la tête d'une équipe inarrêtable ? On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu timide. On a cette capacité de se créer des occasions. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir concrétisé plus d'occasions en première mi-temps. On aurait pu plier le match. Bravo aux joueurs, ce n'est jamais évident. C'est difficile pour tout le monde, on l'a vu dans les autres 16es. Ça a été plus facile pour nous parce qu'on a bien fait les choses. On n'est qu'en 16es, il faudra remettre ça. L'équipe de France a de très, très bons joueurs, quand ils sont dans cet esprit-là, c'est très bien », s'est enflammé Didier Deschamps en conférence de presse.
«On n'est qu'en huitièmes»
Relancé par un journaliste, Didier Deschamps a fait passer un message clair. « Y a-t-il un risque d'enflammade ? Il y a toujours des choses à améliorer. Allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien, il ne faut pas que tout soit tout beau, tout rose. On n'est qu'en huitièmes, il faut apprécier, redescendre pendant 48 heures, rebasculer et remettre ça. Les joueurs semblent prendre du plaisir, avez-vous déjà ressenti ça dans un groupe ? Je prends beaucoup de plaisir aussi. Il y a une bonne connexion. Quand on a besoin de faire des efforts avec le ballon, tout le monde est concerné, les attaquants aussi. C'est une très bonne chose. Évidemment, c'est quelque chose qui me satisfait, je suis fier de ça. C'est à poursuivre », a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.