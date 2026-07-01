Didier Deschamps en deuil : «Il ne sera jamais tout seul», la déclaration forte de Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Alors qu'il a perdu sa mère, Didier Deschamps a quitté le groupe France pendant quelques jours pour assister aux obsèques. De retour pour les 16ème de finale de la Coupe du Monde face à la Suède, le sélectionneur des Bleus a bénéficié du soutien de ses joueurs après l'ouverture du score. Interrogé après la victoire tricolore, Kylian Mbappé a fait passer un message fort à Didier Deschamps.

Qualifiée pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde, l'équipe de France a affronté la Suède en 16ème de finale ce mardi soir. Après l'ouverture du score, Kylian Mbappé et ses partenaires sont allés célébrer leur but avec Didier Deschamps, qui vient de perdre sa mère. Alors que leur sélectionneur tricolore s'était absenté pendant plusieurs jours pour assister aux obsèques, les joueurs lui ont manifesté leur soutien. Interrogé au micro de M6 après la victoire des Bleus (3-0), Kylian Mbappé a expliqué ce geste fort envers Didier Deschamps.

«On sait que le coach a vécu une épreuve» « Ma course vers Didier Deschamps, touché par le décès de sa mère, après mon but ? C'est l'idée, l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble. On sait que le coach a vécu une épreuve. Malheureusement, tout le monde va y passer. C'est très difficile. Il y a des choses plus importantes que le foot. Mais il faut qu'il sache et il le sait déjà qu'à travers ce geste de toute l'équipe, il sait qu'il ne sera jamais tout seul avec nous. On va se tourner vers le Paraguay. Ils ont montré qu'ils étaient une équipe qu'il fallait prendre au sérieux. Ils ont battu l'Allemagne. Il n'y a pas de match facile en Coupe du monde », a confié Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche en zone mixte.