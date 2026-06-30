Coupe du monde 2026 - Désiré Doué ou Bradley Barcola : Didier Deschamps a tranché et balance sur son choix !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant le 16e de finale de l’équipe de France face à la Suède ce mardi, l’une des interrogations concernant la composition d’équipe de Didier Deschamps était le couloir gauche de son attaque et qui serait titularisé entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Le sélectionneur des Bleus a préféré le premier au second et s’en est expliqué juste avant le début de la rencontre.

Après un sans-faute réalisé lors de la phase de groupes avec des victoires face au Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et la Norvège (4-1), l’équipe de France passait aux choses sérieuses ce mardi soir avec son 16e de finale contre la Suède. Comme on pouvait s’y attendre, Didier Deschamps a reconduit son 4-2-3-1 pour cette rencontre et a finalement décidé de titulariser Bradley Barcola plutôt que Désiré Doué dans le couloir gauche de son attaque.

« Je veux que ceux qui rentrent puissent être décisifs aussi » Un choix sur lequel le sélectionneur de l’équipe de France a été interrogé quelques minutes avant le coup d’envoi. « Désiré, ce n’est pas Barco, avec forcément des qualités différentes. En plus ils ont tous les deux la capacité de jouer à gauche ou à droite, même des fois dans l’axe avec le PSG. Je ne vais pas faire en fonction de l’adversaire, mais ça dépend des scénarios de match aussi. J’ai toujours des choix difficiles à faire, mais je le répète : il y en a un qui commence et je veux que ceux qui rentrent, comme ça a été le cas pour Barco au premier match, puissent être décisifs aussi », a expliqué Didier Deschamps au micro de beIN SPORTS.