Coupe du monde 2026 - Equipe de France : «Ils ne sont pas meilleurs que nous», la provocation de Lamine Yamal

Axel Cornic

Déjà annoncée parmi les favoris avant le début de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France semble désormais faire peur à tout le monde, avec des prestations impressionnantes lors des phases de poules. Mais pas à Lamine Yamal visiblement, puisqu’il est persuadé que son Espagne peut faire le poids.

Après un titre en 2018 et une finale en 2022, l’équipe de France semble pouvoir faire au moins aussi bien en cette édition 2026. Très critiqués, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont montrés qu’ils pouvaient porter les Bleus vers un nouveau sacre, bien aidée par un Michael Olise brillant. Mais il faudra d’abord penser au prochain match...

La France fait peur à tout le monde Et c’est ce mardi soir, avec le 16e de finale qui opposera les hommes de Didier Deschamps à la Suède de Viktor Gyökeres et Alexander Isak. L’équipe de France est largement favorite pour cette rencontre, avec notamment son attaque qui semble avoir été le cauchemar de la presse suédoise ces derniers jours. Pour les rassurer on peut tout de même se raccrocher aux statistiques, puisque jusqu’à maintenant la France n’a jamais battu la nation scandinave dans une compétition majeure.