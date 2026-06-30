Zinedine Zidane - Son coup de boule sur Materazzi validé 20 ans après : «Je lui tire mon chapeau et lui donne raison...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a à 20 ans, la Coupe du monde 2006 était marquée par Zinedine Zidane, mais pas vraiment de la meilleure des manières. En effet, lors de la finale France-Italie, le numéro 10 des Bleus avait disjoncté en assénant un coup de boule à Marco Materazzi. Un geste qui lui a valu un carton rouge, mais voilà que Zidane a vite été pardonné et voilà que certains donnent même raison à celui qu'on annonce comme le successeur de Didier Deschamps en équipe de France.

Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane a laissé un goût amer. La légende du football français aurait pu finir en beauté en remportant la Coupe du monde 2006, mais voilà que les Bleus ont perdu face à l'Italie et Zizou a surtout été exclu lors de cette rencontre. En effet, lors des prolongations, le numéro 10 français a craqué à la suite des insultes de Marco Materazzi. Zidane a alors asséné un coup de boule à l'Italien, ce qui lui a valu d'être exclu.

« Je respecte profondément Zidane, même ce geste » Si pour certains ce geste de Zinedine Zidane a été à l'origine de l'équipe de France en finale contre l'Italie, il est difficile de lui en vouloir. Pour Le Parisien, Francis Huster a même expliqué comprendre la réaction de Zizou. En effet, le comédien a expliqué : « Je respecte profondément Zidane, même ce geste. J’aime mieux un homme qui est Hamlet ou Rodrigue, dans « Le Cid », qu’un gars qui se couche. Je lui tire mon chapeau et lui donne raison d’avoir agi ainsi. Ce n’est pas un coup de tête, mais un coup de sang. Le fait que seul Zidane ait été expulsé a fini par faire oublier l’insulte de Materazzi à l’adresse de la famille de Zizou. Je ne digère toujours pas cette décision arbitrale ».