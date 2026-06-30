Zinedine Zidane : Une mauvaise nouvelle pour son futur salaire en équipe de France ?

Pour remplacer Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, tout le monde annonce l'arrivée de Zinedine Zidane. Si rien n'est encore officiel, cela serait comme si. Le champion du monde 98 pourrait donc reprendre le flambeau des Bleus. Mais voilà que pour ce qui est de son futur salaire, il pourrait y avoir une complication. Explications.
Une page va se tourner en équipe de France ! Sélectionneur des Bleus depuis 14 ans, Didier Deschamps va prochainement quitter ses fonctions. A l'issue de la Coupe du monde, ça sera donc fini. Pour ce qui est de son successeur, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, qui n'a pas caché son envie de diriger l'équipe de France. N'ayant plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou s'apprêterait donc à reprendre du service. Mais quid de son salaire comme futur sélectionneur ?
Une loin adoptée à l'Assemblée Nationale
Pas encore sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait bien connaitre une contrariété concernant son futur salaire à la tête des Bleus. La raison ? Une proposition de loi adoptée en première lecture par les députés à l'Assemblée Nationale concernant la gouvernance du sport professionnel en France. Et voilà que comme le rappelle RMC, un des amendements établit notamment un plafond salarial pour les dirigeants et les employés des instances, ce qui concerne notamment la Fédération française de football.
« Difficile d’attirer les meilleurs profils »
Le salaire de Zinedine Zidane pourrait donc être plafonné. Et si ça relançait son arrivée à la tête de l'équipe de France ? Rapporté par RMC, Karl Olive, membre à titre bénévole du conseil d'administration de la LFP, a notamment dit : « Comme cela a été souligné tout à l’heure, il paraît difficile d’attirer les meilleurs profils pour diriger nos institutions sportives en limitant le plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire à trois plafonds de sécurité sociale ou de recruter le meilleur sélectionneur pour la Fédération française de football, par exemple Zinédine Zidane, alors que la rémunération moyenne de la Fédération internationale de football association (Fifa) se situe entre 500.000 et 800.000 euros annuels ».