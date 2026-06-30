Zinedine Zidane : Une mauvaise nouvelle pour son futur salaire en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, tout le monde annonce l'arrivée de Zinedine Zidane. Si rien n'est encore officiel, cela serait comme si. Le champion du monde 98 pourrait donc reprendre le flambeau des Bleus. Mais voilà que pour ce qui est de son futur salaire, il pourrait y avoir une complication. Explications.

Une page va se tourner en équipe de France ! Sélectionneur des Bleus depuis 14 ans, Didier Deschamps va prochainement quitter ses fonctions. A l'issue de la Coupe du monde, ça sera donc fini. Pour ce qui est de son successeur, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, qui n'a pas caché son envie de diriger l'équipe de France. N'ayant plus entraîné depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou s'apprêterait donc à reprendre du service. Mais quid de son salaire comme futur sélectionneur ?

Une loin adoptée à l'Assemblée Nationale Pas encore sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait bien connaitre une contrariété concernant son futur salaire à la tête des Bleus. La raison ? Une proposition de loi adoptée en première lecture par les députés à l'Assemblée Nationale concernant la gouvernance du sport professionnel en France. Et voilà que comme le rappelle RMC, un des amendements établit notamment un plafond salarial pour les dirigeants et les employés des instances, ce qui concerne notamment la Fédération française de football.