France/Suède : Nouvelles galères de météo pour la suite de la Coupe du Monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le match entre la France et l’Irak (3-0) a été interrompu pendant deux heures en raison d’orages la semaine dernière, la bande à Didier Deschamps pourrait encore être contrariée par la météo dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord, cette fois-ci à cause d’une canicule.

Première de son groupe, l’équipe de France affronte ce mardi (23h, heure française) la Suède en 16e de finale du Mondial. Un rendez-vous pris très au sérieux par Didier Deschamps, et ce alors que la majorité des observateurs voient les Bleus passer sans problème. « C’est une bonne équipe avec une dominante athlétique. Ils répètent les efforts, dans une défense à cinq. Ils ont de bons joueurs partout. Ils sont bons sur coups de pied arrêté et les touches longues. La Suède n’a rien à perdre, a prévenu le sélectionneur des Bleus ce lundi en conférence de presse. Il faut mettre toute la concentration et la détermination pour la battre. On ne doit pas avoir de retenue. C’est un contexte que mes joueurs connaissent bien : il n’y a pas de joker. On est venus pour ça, on y est. Maintenant, il faut le faire. » Mais gare à la météo pour ce match.

30 degrés ce mardi, jusqu’à 39 en cas de qualification Parfois critiquée, la pause fraicheur sera la bienvenue dans ce seizième de finale entre la France et la Suède. Et pour cause, les deux équipes vont s’affronter au Met Life Stadium, dans le New Jersey, sous 30 degrés à 17 heures. Un changement de taille par rapport aux trois premiers matches de la phase de poules des Bleus, et cela ne va pas s’arranger en cas de qualification puisque des températures de 39 degrés (ressentis à plus de 42 degrés) et des risques d’orage sont prévus pour samedi à Philadelphie, où jouera le vainqueur de ce France-Suède.