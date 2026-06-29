Mbappé/Dembélé - «Vous êtes bêtes !» : Daniel Riolo monte au créneau dans l’After Foot !

Alors que la complémentarité et la relation en équipe de France entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a beaucoup fait parler avant le début de la Coupe du monde 2026, Daniel Riolo estime que tout cela a été « alimenté par les clubistes du PSG ». L’éditorialiste de RMC a rappelé la proximité entre les deux joueurs, amis dans la vie, et que ceux qui essaient de les monter l’un contre l’autre sont « bêtes ».
S’il y avait encore des doutes le concernant, Ousmane Dembélé y a répondu vendredi face à la Norvège (4-1). Avec son triplé inscrit en 32 minutes, l’attaquant du PSG a prouvé qu’il pouvait être aussi impactant en équipe de France qu’avec son club, et aux côtés de Kylian Mbappé. Un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats avant et depuis le début de la Coupe du monde 2026, avec des interrogations sur leur association en sélection.
« Je ne sais pas pourquoi on doit toujours essayer de trouver un point négatif »
« Ils sont très très potes. On a le droit d’avoir des amis dans le foot », a rappelé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, avant de s’en prendre à ceux qui essaient d’opposer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Je ne sais pas pourquoi on doit toujours essayer de trouver un point négatif. Ça a été alimenté sur les réseaux par les clubistes du PSG qui veulent tellement que Dembélé, mais on le veut tous qu’il brille, on adore ce qu’il fait avec le PSG. Ça n’a pas toujours été facile pour lui en équipe de France, ça l’a été beaucoup plus dans le dernier match. »
« Si vous étiez un peu moins bêtes, vous n’auriez pas cette réaction stupide »
« Mais c’est là que les clubistes parisiens ont la tête à l’envers, leur idole, Dembélé, un acteur majeur du back-to-back, est le meilleur pote du mec qu’ils détestent et haïssent », a poursuivi Daniel Riolo. « C’est bien la preuve que vous êtes bêtes. Il n’y a aucune raison de détester Mbappé et vous avez toutes les raisons du monde d’aimer Dembélé. Donc si vous étiez un peu moins bêtes, vous n’auriez pas cette réaction stupide d’essayer de les monter les uns contre les autres. Non, ce sont deux super potes, c’est possible, ça existe dans le football. Il n’y a pas de rivalité entre eux, donc soyez contents pour l’équipe de France. »