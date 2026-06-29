Mbappé/Dembélé - «Vous êtes bêtes !» : Daniel Riolo monte au créneau dans l’After Foot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la complémentarité et la relation en équipe de France entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé a beaucoup fait parler avant le début de la Coupe du monde 2026, Daniel Riolo estime que tout cela a été « alimenté par les clubistes du PSG ». L’éditorialiste de RMC a rappelé la proximité entre les deux joueurs, amis dans la vie, et que ceux qui essaient de les monter l’un contre l’autre sont « bêtes ».

S’il y avait encore des doutes le concernant, Ousmane Dembélé y a répondu vendredi face à la Norvège (4-1). Avec son triplé inscrit en 32 minutes, l’attaquant du PSG a prouvé qu’il pouvait être aussi impactant en équipe de France qu’avec son club, et aux côtés de Kylian Mbappé. Un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats avant et depuis le début de la Coupe du monde 2026, avec des interrogations sur leur association en sélection.

« Je ne sais pas pourquoi on doit toujours essayer de trouver un point négatif » « Ils sont très très potes. On a le droit d’avoir des amis dans le foot », a rappelé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, avant de s’en prendre à ceux qui essaient d’opposer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. « Je ne sais pas pourquoi on doit toujours essayer de trouver un point négatif. Ça a été alimenté sur les réseaux par les clubistes du PSG qui veulent tellement que Dembélé, mais on le veut tous qu’il brille, on adore ce qu’il fait avec le PSG. Ça n’a pas toujours été facile pour lui en équipe de France, ça l’a été beaucoup plus dans le dernier match. »