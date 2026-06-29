Coupe du monde 2026 : Voilà comment la Suède compte battre l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La phase de groupes de cette Coupe du monde 2026 s’est terminée dans la nuit de samedi à dimanche. Les 1/16èmes de finale ont déjà débuté avec la victoire du Canada, l’un des trois pays hôtes, sur l’Afrique du sud dimanche (1-0). Dans un peu plus de 24 heures, l’équipe de France sera opposée à la Suède de Viktor Gyökeres qui ne s’avoue pas vaincu avec les Blågult, loin de là.

Carton plein pour l’équipe de France. Les hommes de Didier Deschamps sont sortis victorieux de leur Groupe I de cette Coupe du monde 2026 avec 9 points pris sur 9. Le tout, avec la manière puisqu’ils ont su relever les challenges proposés par le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0) et une équipe de Norvège certes quelque peu remaniée (4-1). Ce qui a permis à la sélection tricolore de poursuivre son aventure à ce Mondial en phase éliminatoire. En 1/16ème de finale, les Bleus affronteront la Suède au MetLife Stadium mardi à 23h, heure française.

Gyökeres en «outsider» se dit prêt à affronter l’équipe de France Les Suédois ont su valider leur ticket par le biais d’une troisième place de groupe qualificative grâce au classement des meilleurs troisièmes. L’équipe de Graham Potter avait très bien démarré sa compétition avec un carton face à la Tunisie (5-1), puis une déroute contre les Pays-Bas (1-5) pour finir contre le Japon sur un match nul (1-1). Viktor Gyökeres qui est l’auteur d’un but et de deux passes décisives depuis le début du Mondial avec les Blågult s’est livré sur le plan de jeu qui sera adopté par l’équipe nationale à quelques heures du coup d’envoi de ce 1/16ème de finale contre l’équipe de France.