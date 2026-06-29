«C'était le plus fou» : Ce joueur de l'équipe de France qui se moquait même de Didier Deschamps !

Une grande page de l'histoire récente de l'équipe de France va être tournée une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Didier Deschamps s'en ira, laissant derrière lui un bel héritage avec notamment un Mondial remporté en 2018. Pour Paroles d'Ex, Mathieu Valbuena a pris la parole sur un élément de vie marquant chez les Bleus avec Didier Deschamps et Patrice Evra.
Pendant trois ans, Mathieu Valbuena a côtoyé Didier Deschamps en équipe de France avant l'affaire de la sextape et sa dernière sélection chez les Bleus le 11 octobre 2015 pour Danemark - France (1-2). Ce qui était suffisant pour vivre quelques moments de folie dont la qualification pour la Coupe du monde 2014, ce Mondial au Brésil, mais aussi des fous rires au sein du vestiaire grâce à un homme : Patrice Evra.
«C'était un mec qui n'hésitait pas à chambrer, sur tout, y compris le coach qu'il connaissait depuis des années»
L'un des rares rescapés de Knysna rappelé par Didier Deschamps, Patrice Evra a amené une joie de vivre au quotidien lors des rassemblements avec l'équipe de France. Mathieu Valbuena s'est livré à L'Equipe pour la rubrique Paroles d'Ex. « Le plus fou, le plus drôle, c'était Pat Évra. Il était un capitaine, même s'il n'avait plus le brassard, il tenait les rênes. Il était vraiment respecté. Sa gentillesse m'a marqué. C'était un mec qui n'hésitait pas à chambrer, sur tout, y compris le coach (Didier Deschamps), qu'il connaissait depuis des années ».
«Il me faisait déjà rire en 2010 alors que c'était un contexte compliqué»
Patrice Evra était la personne vers qui se tourner pour passer un bon moment si l'on se fie aux propos tenus par Mathieu Valbuena lors de son entretien avec le quotidien sportif. « Moi, il me faisait déjà rire en 2010 alors que c'était un contexte compliqué (rires). Alors là, tu imagines ? Il avait un humour, une grosse répartie. Il m'a fait tellement rire ». Une personnalité qui divise pourtant dans l'opinion publique en France, mais qui avait la cote dans le groupe.