«C'était le plus fou» : Ce joueur de l'équipe de France qui se moquait même de Didier Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une grande page de l'histoire récente de l'équipe de France va être tournée une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Didier Deschamps s'en ira, laissant derrière lui un bel héritage avec notamment un Mondial remporté en 2018. Pour Paroles d'Ex, Mathieu Valbuena a pris la parole sur un élément de vie marquant chez les Bleus avec Didier Deschamps et Patrice Evra.

Pendant trois ans, Mathieu Valbuena a côtoyé Didier Deschamps en équipe de France avant l'affaire de la sextape et sa dernière sélection chez les Bleus le 11 octobre 2015 pour Danemark - France (1-2). Ce qui était suffisant pour vivre quelques moments de folie dont la qualification pour la Coupe du monde 2014, ce Mondial au Brésil, mais aussi des fous rires au sein du vestiaire grâce à un homme : Patrice Evra.

«C'était un mec qui n'hésitait pas à chambrer, sur tout, y compris le coach qu'il connaissait depuis des années» L'un des rares rescapés de Knysna rappelé par Didier Deschamps, Patrice Evra a amené une joie de vivre au quotidien lors des rassemblements avec l'équipe de France. Mathieu Valbuena s'est livré à L'Equipe pour la rubrique Paroles d'Ex. « Le plus fou, le plus drôle, c'était Pat Évra. Il était un capitaine, même s'il n'avait plus le brassard, il tenait les rênes. Il était vraiment respecté. Sa gentillesse m'a marqué. C'était un mec qui n'hésitait pas à chambrer, sur tout, y compris le coach (Didier Deschamps), qu'il connaissait depuis des années ».