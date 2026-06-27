Equipe de France - Mondial 2010 : «Je suis passé pour un bagarreur», il a explosé à Knysna !

Amadou Diawara

Après un clash avec Raymond Domenech, Nicolas Anelka a été renvoyé chez lui en pleine Coupe du Monde 2010. En guise de protestation, les autres joueurs de l'équipe de France ont fait grève, refusant de s'entrainer avant la troisième journée de la phase de groupes. Préparateur physique des Bleus à cette époque, Robert Duverne s'est emporté devant les caméras. Ce qu'il regrette aujourd'hui.

Durant la Coupe du Monde 2010, Nicolas Anelka s'est fait exclure du groupe de l'équipe de France, et ce, à la suite d'un clash avec Raymond Domenech à la mi-temps du match face au Mexique. Révoltés par cette décision, les autres joueurs tricolores ont décidé de faire grève et de ne pas s'entrainer avant la dernière rencontre de la phase de groupes. Tentant de raisonner Patrice Evra, Robert Duverne s'est énervé devant les caméras de la presse. Un moment que l'ex-préparateur physique des Bleus regrette beaucoup aujourd'hui.

«Je ne réalise pas à quel point je m'énerve» « L'image qui vous reste de Knysna ? Sur le moment, je ne réalise pas à quel point je m'énerve, sur le terrain, parce que les joueurs refusent de s'entraîner. Raymond et Pat' (Évra) me disent : "Robert, il y a les caméras !" Après, j'ai vu l'image, et je ne pensais pas être aussi expressif. Comme certains ont pensé que Patrice Évra m'accusait d'être la taupe, et Pat' a dû faire une déclaration à l'AFP, très vite, pour dire que je n'étais pas en cause », a confié Robert Duverne à L'Equipe, avant de poursuivre.