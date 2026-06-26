Ousmane Dembélé : Son problème avec l’équipe de France annoncé par un champion du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Complètement métamorphosé par Luis Enrique la saison dernière au PSG, Ousmane Dembélé est devenu le meilleur joueur du monde. Récompensé par le Ballon d’Or en 2025, le Parisien était forcément très attendu avec l’équipe de France étant donné son nouveau statut. Problème, en sélection, Dembélé peine à montrer le niveau qui est le sien avec le PSG. Bixente Lizarazu sait quel est le problème.

Avec le PSG, Ousmane Dembélé a su devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur la saison dernière. Toutefois, on ne peut pas en dire autant quand le Ballon d’Or 2025 porte le maillot de l’équipe de France. Comptant aujourd’hui 61 sélections, Dembélé ne compte pas vraiment de match référence avec les Bleus. On peut le voir actuellement à la Coupe du monde, le joueur du PSG continue d’avoir du mal à exprimer son talent en équipe de France. La faute à un problème mental ?

« C’est d'abord un déclic mental que Dembélé doit trouver » Dans sa chronique pour L’Equipe, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le cas Ousmane Dembélé en équipe de France. Le champion du monde 98 a alors dit du joueur du PSG : « L'opération : "Il faut sauver le soldat Dembélé !" doit se poursuivre en équipe de France. Les propos de Kylian Mbappé, qui a pleinement conscience de la nécessité d'avoir un grand Ousmane pour gagner le Mondial, plus le management plein d'intelligence et d'humanité de Didier Deschamps, qui fait tout pour le mettre en confiance, vont dans ce sens. Car c'est d'abord un déclic mental que Dembélé doit trouver ».