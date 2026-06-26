Ousmane Dembélé : Son problème avec l’équipe de France annoncé par un champion du monde

Complètement métamorphosé par Luis Enrique la saison dernière au PSG, Ousmane Dembélé est devenu le meilleur joueur du monde. Récompensé par le Ballon d’Or en 2025, le Parisien était forcément très attendu avec l’équipe de France étant donné son nouveau statut. Problème, en sélection, Dembélé peine à montrer le niveau qui est le sien avec le PSG. Bixente Lizarazu sait quel est le problème.
Avec le PSG, Ousmane Dembélé a su devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur la saison dernière. Toutefois, on ne peut pas en dire autant quand le Ballon d’Or 2025 porte le maillot de l’équipe de France. Comptant aujourd’hui 61 sélections, Dembélé ne compte pas vraiment de match référence avec les Bleus. On peut le voir actuellement à la Coupe du monde, le joueur du PSG continue d’avoir du mal à exprimer son talent en équipe de France. La faute à un problème mental ?
« C’est d'abord un déclic mental que Dembélé doit trouver »
Dans sa chronique pour L’Equipe, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le cas Ousmane Dembélé en équipe de France. Le champion du monde 98 a alors dit du joueur du PSG : « L'opération : "Il faut sauver le soldat Dembélé !" doit se poursuivre en équipe de France. Les propos de Kylian Mbappé, qui a pleinement conscience de la nécessité d'avoir un grand Ousmane pour gagner le Mondial, plus le management plein d'intelligence et d'humanité de Didier Deschamps, qui fait tout pour le mettre en confiance, vont dans ce sens. Car c'est d'abord un déclic mental que Dembélé doit trouver ».
« Aucune raison qu'il ne puisse pas performer au plus haut niveau d'une Coupe du monde »
« Sur sa qualité technique et son talent pur, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas performer au plus haut niveau d'une Coupe du monde, autant que lors de demi-finales ou finales de C1 avec le PSG, où il est en plus devenu un véritable leader, sur le terrain et en dehors. Donc, sachant que même en partant du côté droit, le sélectionneur lui laisse, comme aux autres offensifs, une grande liberté de mouvement et de permutations avec le ballon, c'est aussi à lui de s'adapter. Et de bien réfléchir au petit blocage qu'il ressent encore en équipe de France. Pour se libérer définitivement et former un véritable trio magique avec Kylian Mbappé et Michael Olise », a poursuivi Lizarazu concernant Dembélé.