Ousmane Dembélé : Le problème handicapant contre lequel il devra «lutter toute sa carrière»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, Ousmane Dembélé a dû faire face à plusieurs pépins physiques, ce qui l’a privé de nombreux matchs avec le PSG. Jusqu’à présent, le Ballon d’Or avait été épargné par les blessures depuis son arrivée dans la capitale française après avoir accumulé les ennuis à Barcelone. Il faut dire que Dembélé est exposé à un fort risque de blessure contre lequel il doit lutter. Explications.

Dès son plus jeune âge, Ousmane Dembélé était promis à un avenir radieux. Le FC Barcelone n’avait ainsi pas hésité à dépenser des millions d’euros pour se l’offrir en 2017. Mais voilà qu’en Catalogne, le Français n’a jamais réellement pu performer sur la durée, ayant accumulé les grosses blessures, l’éloignant ainsi des terrains de longs mois. En 2023, Dembélé a fini par rejoindre le PSG et une fois dans la capitale française, le Ballon d’Or a mis ses soucis de santé derrière lui, même s’ils ont fini par revenir au cours des derniers mois. Il faut dire que le Parisien doit travailler énormément de son côté pour limiter les risques de blessures auxquels il est exposé.

« Le revers de cette force » Adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan a justement évoqué le rapport aux blessures d’Ousmane Dembélé. C’est ainsi qu’il a expliqué dans des propos accordés au Parisien : « Ousmane a une musculature qui lui offre une vitesse d’appuis exceptionnelle. Il griffe le sol. Mais le revers de cette force, c’est une fragilité musculaire contre laquelle il devra lutter toute sa carrière. Il en a pris conscience et travaille en ce sens ».