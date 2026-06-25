Polémique avec Jérémy Doku : Un joueur du PSG répond à France Pierron !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après les propos polémiques tenus par la journaliste France Pierron à l’encontre du Belge Jérémy Doku, qui a quitté provisoirement ses coéquipiers pour assister à la naissance de son premier enfant, Fabian Ruiz est venu apporter son soutien au joueur et reconnaît qu’il aurait fait de même à sa place.

France Pierron ne s’attendait pas à devenir un sujet de discussion lors de cette Coupe du monde en critiquant Jérémy Doku, désireux de quitter provisoirement la sélection belge pour aller assister à l'accouchement de sa femme. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait lancé la journaliste sur la chaîne L’Équipe. Des propos qui ont fait réagir et entraîné sa suspension de l’antenne.

« Moi aussi, j’aurais demandé la permission d’assister à la naissance de mon fils » Il y a quelques jours, l’attaquant anglais Oliver Watkins avait apporté son soutien à Jérémy Doku, qui a depuis rejoint sa compagne pour la naissance de leur premier enfant. Fabian Ruiz a fait de même mercredi soir, au micro de DAZN. « Participer à une Coupe du monde est un moment unique, mais la naissance de son premier enfant, ça n’arrivera plus jamais. Je suis solidaire de Doku. Moi aussi, j’aurais demandé la permission d’assister à la naissance de mon fils et d’être aux côtés de ma femme », a indiqué le milieu du PSG, présent avec la Roja pour ce Mondial.