Coupe du Monde 2026 - Polémique avec France Pierron : Jérémy Doku est de retour !

Amadou Diawara

Jérémy Doku a manqué la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde pour être présent auprès de sa compagne pour la naissance de leur premier enfant. Journaliste de L'Equipe du Soir, France Pierron a provoqué la polémique en critiquant sa décision. Et aujourd'hui, Jérémy Doku a retrouvé le groupe de la Belgique pour disputer le prochain match, programmé ce samedi.

Convoqué par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du Monde 2026, Jérémy Doku a quitté le groupe de la Belgique pour pouvoir être auprès de compagne durant la naissance de leur premier enfant. « Cela dépendra du moment où cela se passera, mais c'est mon premier enfant, donc je voudrais vraiment être là. Si vous me demandez ce que je souhaite, ma réponse est que personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je sais aussi que le football implique bien d’autres considérations. Je sais que la fédération soutient ses joueurs et comprend leurs situations. On verra ce qu'on peut faire », avait-il confié en conférence de presse. Une déclaration qui avait provoqué la réaction de France Pierron, journaliste de La Chaîne L'Equipe.

Belgique : Doku a quitté le groupe pour assister à la naissance de son enfant « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait pesté France Pierron dans l'émission L'Equipe de Choc.