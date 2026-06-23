Polémique France Pierron-Jérémy Doku : La grande annonce d’un joueur de la Belgique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Journaliste pour L’Equipe, France Pierron a déclenché une polémique à la suite de ses propos sur le fait que Jérémy Doku quitte temporairement la Belgique en pleine Coupe du monde pour assister à la naissance de son enfant. Une affaire qui n’en finit plus de faire parler. Capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans a pris la parole pour appuyer la décision de son coéquipier en sélection, qui vient tout juste d’être papa.

Cette Coupe du monde 2026 est marquée depuis quelques jours par une polémique venue de France. La raison ? Les propos de France Pierron sur le plateau de L’Equipe de Choc. Reprochant à Jérémy Doku de quitter la sélection de Belgique temporairement pour assister à la naissance de son enfant, elle avait lâché : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ». Depuis, la polémique n’a fait que grandir et France Pierron a même été mise à l’écart d’antenne par L’Equipe.

« Ce sont des souvenirs que personne ne pourra jamais vous enlever » Jérémy Doku est donc parti rejoindre sa compagne pour assister à la naissance de leur enfant. Un heureux événement qui a fait réagir Youri Tielemans en conférence de presse. Le capitaine de la Belgique a ainsi pris la parole, soutenant la décision du joueur de Manchester City contrairement à ce qu’a pu penser France Pierron : « Nous avons envoyé un message à Jeremy pour le féliciter. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui soit au monde. Et être présent à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Je suis moi-même passé par là, car j'ai trois enfants. Ce sont des souvenirs que personne ne pourra jamais vous enlever ».