Polémique avec Jérémy Doku : Vikash Dhorasoo répond à France Pierron !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que France Pierron se retrouve au cœur de la polémique après ses propos sur Jérémy Doku, les réactions se multiplient, et c'est au tour de Vikash Dhorasoo de donner son avis. L'ancien joueur du PSG estime quant à lui que l'ailier belge a raison d'aller voir sa femme s'il est sur le point d'accoucher.

Vendredi sur le plateau de L'EQUIPE de Choc, France Pierron a tenu des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir au sujet Jérémy Doku, qui prévoit de quitter la sélection belge pour aller assister à l'accouchement de sa femme. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », a lancé la journaliste. Des propos qui ont suscité une vive polémique, et Vikash Dhorasoo a donné son avis sur la question en utilisant son expérience personnelle.

Intertitre 2 « Pour la naissance de mes deux filles, j’ai quitté la mise au vert. À Bordeaux, j’ai joué le match le lendemain. À l’AC Milan, pareil, j’étais prêt à jouer mais Carlo (Ancelotti) m’a appelé et m’a dit qu’il valait mieux que je reste auprès de ma femme et mon bébé pour profiter de ce moment. Il avait raison. Un accouchement, on se sait jamais ce qu’il peut se passer », assure-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.