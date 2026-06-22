Coupe du monde 2026 : Un joueur de l’équipe de France rêve de signer au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors qu’il n’a pas foulé la pelouse du MetLife Stadium mardi dernier pour France-Sénégal (3-1), Manu Koné devrait ce lundi participer activement à sa première affiche de Coupe du monde à Philadelphie contre l’Irak. Une aventure américaine avec les Bleus avant de changer de décor en club ? La Roma compterait le vendre cet été afin de rééquilibrer ses comptes. Deux clubs de Premier League lui dérouleraient le tapis rouge, mais c’est le PSG qui fait vibrer l’international français.

Le Paris Saint-Germain risque d’opérer quelques ajustements au sein de son effectif pendant le mercato estival. C’est Luis Enrique en personne qui évoqué ce besoin au cours d’une entrevue avec TNT Sports dans la foulée de la finale de la Ligue des champions remportée face à Arsenal le 30 mai dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Yan Diomandé ou encore Ayyoub Bouaddi font parler d’eux sur le marché des transferts, et après ?

Manu Koné «sacrifié» par la Roma ? A quelques heures de ce qui pourrait être sa première titularisation dans une Coupe du monde lors de ce France-Irak programmé à 23h heure française ce lundi, Manu Koné fait également parler de lui pour sa situation personnelle en club. Le milieu de terrain de l’équipe de France dispose d’un engagement contractuel avec la Roma courant jusqu’en juin 2029. Cependant, deux ans seulement après son arrivée dans la capitale italienne, son départ serait déjà susceptible de se dessiner avant la clôture du mercato estival prévue pour le 1er septembre. Il Messaggero confirme cette tendance pour la simple et bonne raison que la Roma se trouve être dans l’obligation d’attendre les 50M€ de plus-value avant la fin du mois de juin pour rentrer dans les clous du fair-play financier.