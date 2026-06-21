Mercato : Ce joueur veut quitter Paris, le PSG attend une offre à 40M€ !

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien cet été. Cantonné à un rôle de remplaçant à Paris, l’attaquant de 25 ans aurait demandé à être transféré dans les prochaines semaines du mercato. Désormais, les dirigeants du club de la capitale sont dans l’attente d’une offre intéressante pour s’en séparer.
Le mercato estival du PSG risque d’être très intéressant à suivre. Le club parisien pourrait signer plusieurs nouveaux joueurs, mais également en vendre certains. Ayant rejoint Paris il y a trois ans déjà, Gonçalo Ramos lui, souhaite partir. Si l’attaquant portugais respecte énormément l’institution parisienne, ce dernier cherche à obtenir plus de temps de jeu en quittant le PSG.
Ramos attend encore une proposition intéressante
Ce dimanche, la presse portugaise, et plus précisément A Bola, a délivré des nouvelles révélations concernant l’avenir de Gonçalo Ramos. Tout d’abord, le PSG attendrait une offre d’au minimum 40M€ pour se séparer du numéro 9 cet été. S’il n’e souhaite pas forcer son départ en raison de son respect porté envers le PSG, Gonçalo Ramos et son agent Jorge Mendes attendent désormais qu’un projet et une offre séduisante leur soit proposée dans les prochaines semaines. Annoncé en Italie, le Portugais est ouvert à plusieurs destinations. Récemment, le journaliste Romain Molina révélait toutefois que le PSG pourrait avoir du mal à se séparer de son avant-centre en raison du prix réclamé cet été.
« Le PSG souhaite vendre Ramos mais a bien conscience que son prix est prohibitif »
« Il risque d'avoir beaucoup "d'échanges de joueurs" cet été pour équilibrer les écritures comptables et pallier au manque de liquidités de certains clubs. Exemple : le PSG souhaite vendre Ramos mais a bien conscience que son prix est prohibitif pour l'immense majorité des équipes, donc Luis Campos cherche, au cas où, un joueur intéressant à mettre dans la balance de l'autre côté », confiait ainsi Romain Molina. Quoi qu’il en soit, l’aventure parisienne touche à sa fin pour Gonçalo Ramos…