Mercato : Ce joueur veut quitter Paris, le PSG attend une offre à 40M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos devrait quitter le club parisien cet été. Cantonné à un rôle de remplaçant à Paris, l’attaquant de 25 ans aurait demandé à être transféré dans les prochaines semaines du mercato. Désormais, les dirigeants du club de la capitale sont dans l’attente d’une offre intéressante pour s’en séparer.

Le mercato estival du PSG risque d’être très intéressant à suivre. Le club parisien pourrait signer plusieurs nouveaux joueurs, mais également en vendre certains. Ayant rejoint Paris il y a trois ans déjà, Gonçalo Ramos lui, souhaite partir. Si l’attaquant portugais respecte énormément l’institution parisienne, ce dernier cherche à obtenir plus de temps de jeu en quittant le PSG.

Ramos attend encore une proposition intéressante Ce dimanche, la presse portugaise, et plus précisément A Bola, a délivré des nouvelles révélations concernant l’avenir de Gonçalo Ramos. Tout d’abord, le PSG attendrait une offre d’au minimum 40M€ pour se séparer du numéro 9 cet été. S’il n’e souhaite pas forcer son départ en raison de son respect porté envers le PSG, Gonçalo Ramos et son agent Jorge Mendes attendent désormais qu’un projet et une offre séduisante leur soit proposée dans les prochaines semaines. Annoncé en Italie, le Portugais est ouvert à plusieurs destinations. Récemment, le journaliste Romain Molina révélait toutefois que le PSG pourrait avoir du mal à se séparer de son avant-centre en raison du prix réclamé cet été.