Départ du PSG : Gonçalo Ramos a pris sa décision !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable et cela est d’autant plus vrai depuis que Luis Enrique a replacé Ousmane Dembélé en faux numéro neuf. Le Portugais souhaiterait donc quitter le club de la capitale pour avoir plus de temps de jeu et l’AC Milan aimerait bien le récupérer.

Comparé à l’été dernier, le PSG devrait se montrer plus actif lors du mercato. Le club de la capitale cherche des renforts de qualité et à des postes précis. L’attaque est le plus gros chantier de Luis Campos, car Paris pourrait perdre plusieurs joueurs dans ce secteur de jeu. On parle notamment de Kang-in Lee, de Bradley Barcola, mais surtout de Gonçalo Ramos.

Direction l’AC Milan pour Gonçalo Ramos ? Après trois saisons au PSG, l’heure du départ est sans doute arrivée pour Gonçalo Ramos. Selon les informations du Corriere dello Sport, le Portugais souhaiterait quitter Paris cet été et il va donc étudier les offres qui arrivent en compagnie de son agent Jorge Mendes. Toutefois, il ne voudrait pas aller au clash pour forcer son départ en raison de son respect envers le club de la capitale. L’AC Milan, qui pensait déjà à lui lors du dernier mercato estival, serait encore sur le dossier et pourrait lui offrir la pointe de son attaque.