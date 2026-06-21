Mercato : Un gros joueur s’annonce au PSG la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG et malgré son statut d'éternelle doublure de luxe, Lucas Hernandez a les idées claires pour son avenir. Le latéral gauche de l'équipe de France a évoqué le sujet en interview et affirme qu'en dépit de toutes les spéculations, il restera au PSG la saison prochaine et tentera d'aller chercher une troisième Ligue des Champions consécutive.

Le mercato estival s'annonce relativement agité du côté du PSG, et plusieurs éléments sont annoncés sur le départ : Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Lucas Chevalier... Des joueurs en manque de temps et qui n'entrent pas forcément dans les plans de Luis Enrique au sein du club de la capitale. Mais qu'en est-il pour Lucas Hernandez (30 ans), doublure de luxe de Nuno Mendes au PSG et à qui il reste encore deux ans de contrat au Parc des Princes ?

« Je veux la troisième étoile en Ligue des champions » Dans un entretien accordé au Figaro samedi, le défenseur de l'équipe de France annonce très clairement qu'il ne bougera pas du PSG cet été : « Je veux la troisième étoile en Ligue des champions avec le PSG. Il me reste encore deux ans de contrat. Bien sûr que j’aimerais aller au bout de mon engagement et même prolonger l’aventure. Je suis très bien à Paris. Ma famille aussi. On écrit l’histoire du club. On ne se rend pas compte que l’on est devenu des légendes du club. Cela viendra avec le temps. Dans dix, vingt ou trente ans, tout le monde se souviendra de notre doublé. C’est écrit dans l’histoire du sport français », affirme Lucas Hernandez, qui devrait donc toujours évoluer au PSG la saison prochaine.