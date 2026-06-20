Mercato : Après Michael Olise, le PSG fonce sur un autre joueur de l'équipe de France

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, le PSG serait sur la piste de Michael Olise, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde. Toutefois, le club de la capitale aurait également des vues sur un autre joueur de l’équipe de France. Luis Enrique souhaiterait que Nasser Al-Khelaïfi lui offre Jules Koundé pour renforcer son secteur défensif.

Depuis un moment déjà, le PSG a décidé de franciser son effectif en recrutant les meilleurs joueurs tricolores. Le club de la capitale a ainsi mis la main sur Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola et plus récemment Lucas Chevalier. Pour ce mercato estival, Luis Campos pisterait un autre joueur de Didier Deschamps puisque, selon les informations de L’Équipe du soir, Michael Olise serait dans le viseur du dirigeant portugais.

Koundé bientôt au PSG ? Mais Michael Olise n’est pas le seul joueur de l’équipe de France qui intéresse le PSG. À en croire le journaliste Alex Rodriguez Sanchez qui s’est exprimé sur X, le club de la capitale penserait également à Jules Koundé, pour renforcer son secteur défensif. Luis Enrique aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de faire un effort cet été pour lui offrir le Barcelonais, qui ne serait pas certain de rester en Catalogne la saison prochaine.