Real Madrid - PSG : «Ça fait du mal au football», le transfert de Michael Olise rend fou Raymond Domenech !

Après sa saison époustouflante avec le Bayern Munich, Michael Olise a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens à l’image du Real Madrid ou bien du PSG. L’international français pourrait être transféré pour un montant record et cela énerve certains. Sur le plateau de L’Équipe du soir, Raymond Domenech s’est insurgé contre le prix auquel pourrait partir l’attaquant.

Avec 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich , Michael Olise fait partie des meilleurs attaquants du monde et il ne fait pas tourner la tête que du PSG . Selon la presse espagnole, le Real Madrid pisterait également l’international français pour dynamiser son attaque et offrir un renfort offensif de classe mondiale à José Mourinho . Toutefois, pour s’offrir l’ancien joueur de Crystal Palace , le club intéressé devra débourser une fortune car Olise est estimé à 150M€ par le site spécialisé Transfermarkt , mais il pourrait partir pour bien plus cher.

« Ca fait du mal au football »

Ce vendredi, le cas Michael Olise était au centre des débats dans L’Équipe du soir. Alors que certains ont hâte de voir si Michael Olise pourrait battre le record de Neymar (222M€) avec un potentiel transfert cet été, ce n’est pas du tout le cas de Raymond Domenech. « Moi, ce sont les transferts qui me fatiguent. On va encore parler de 250, 300M€. C’est l’argent du football… On parle de quoi dans le football ? On ne parle que d’argent. Là pendant deux mois, trois mois, on va me parler des transferts. On ne parle que d’argent. Arrêtons ! Moi je suis pour la suppression des transferts. Les mecs, ils signent deux ans, ils sont en fin de contrat, ils vont où ils veulent. C’est leur salaire qui fait la différence, il faut arrêter avec les transferts. Ils veulent pas les dirigeants parce que tout le monde prend dessus, c’est logique. Pourquoi se battre avec ça ? Si le joueur il est en fin de contrat et qu'il a envie d’aller dans un autre club qui lui donne un salaire intéressant, il y va, mais qu’on arrête 250M€ ou 300M€ et on va aller jusqu’où ? À un moment faut arrêter de discuter sur ces bases-là, ça fait du mal au football », a déclaré l’ancien sélectionneur de l'équipe de France. Reste à voir l’avis du Bayern Munich, qui serait plus parti pour conserver son joyau pour le moment.