Un joueur du PSG insulté sur les réseaux sociaux, Jérôme Rothen craque !

Amadou Diawara

Après le résultat nul entre le Portugal et la République Démocratique du Congo, Joao Neves a fait une sortie maladroite sur Cristiano Ronaldo. Alors qu'une polémique a éclaté, le milieu de terrain du PSG s'est fait insulter sur les réseaux sociaux, tout comme sa compagne. Ce qui a provoqué l'indignation de Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du club parisien.

Alors que le Portugal et la République Démocratique du Congo se sont neutralisés ce mercredi (1-1), Joao Neves a fait passer un message sur Cristiano Ronaldo qui a créé la polémique. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres », a déclaré le milieu de terrain du PSG.

«Ce serait bien d'éviter de recevoir des insultes et des menaces» Alors que Joao Neves et sa compagne se sont fait insulter sur les réseaux sociaux, Jérôme Rothen a poussé un énorme coup de gueule dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi.