Achraf Hakimi accusé de viol : La star du PSG et du Maroc sort du silence après le dernier rebondissement judiciaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Disputant actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, Achraf Hakimi a vu ces dernières heures son affaire judiciaire connaitre une nouvelle avancée. Son appel ayant été rejeté, le joueur du PSG sera bien jugé pour viol. Un procès qu'Hakimi attend visiblement avec impatience afin de pouvoir donner sa vérité.

Cela fait depuis 2023 qu'Achraf Hakimi a affaire à la justice française. En effet, le joueur du PSG est accusé de viol par une jeune femme. Et voilà qu'il y aura bien un procès dans cette affaire. Alors que le Marocain avait fait appel contre son ordonnance de mise en accusation, celui-ci a été rejeté par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé, vendredi, le renvoi devant la cour criminelle départementale d'Achraf Hakimi.

« Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier » « Les investigations menées durant l'enquête et l'information judiciaire ont conduit la chambre de l'instruction à dire qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Monsieur Achraf Hakimi justifiant sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine », a ainsi fait savoir la cour d'appel de Versailles dans un communiqué. Avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pardo a elle réagi en disant : « Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier et conforme aux avis du procureur de la République, de la juge d'instruction, et de l'avocat général près la Cour d'appel. Six magistrats ont donc estimé que les nombreux éléments à charge justifient une mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la Cour criminelle départementale pour viol ».