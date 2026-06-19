Achraf Hakimi accusé de viol : La star du PSG et du Maroc sort du silence après le dernier rebondissement judiciaire

Disputant actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, Achraf Hakimi a vu ces dernières heures son affaire judiciaire connaitre une nouvelle avancée. Son appel ayant été rejeté, le joueur du PSG sera bien jugé pour viol. Un procès qu'Hakimi attend visiblement avec impatience afin de pouvoir donner sa vérité.
Cela fait depuis 2023 qu'Achraf Hakimi a affaire à la justice française. En effet, le joueur du PSG est accusé de viol par une jeune femme. Et voilà qu'il y aura bien un procès dans cette affaire. Alors que le Marocain avait fait appel contre son ordonnance de mise en accusation, celui-ci a été rejeté par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé, vendredi, le renvoi devant la cour criminelle départementale d'Achraf Hakimi.
« Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier »
« Les investigations menées durant l'enquête et l'information judiciaire ont conduit la chambre de l'instruction à dire qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Monsieur Achraf Hakimi justifiant sa mise en accusation devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine », a ainsi fait savoir la cour d'appel de Versailles dans un communiqué. Avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pardo a elle réagi en disant : « Cette décision est parfaitement cohérente avec les éléments du dossier et conforme aux avis du procureur de la République, de la juge d'instruction, et de l'avocat général près la Cour d'appel. Six magistrats ont donc estimé que les nombreux éléments à charge justifient une mise en accusation d'Achraf Hakimi devant la Cour criminelle départementale pour viol ».
« Enfin, je pourrai parler »
Actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde, Achraf Hakimi a pris la parole à travers un message posté sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi que le latéral marocain du PSG a posté sur X : « La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient prises. Aujourd’hui, une histoire qui n’est pas la mienne est racontée au détriment de ma famille, de ma vie et surtout de la vérité. J’ai parfois le sentiment d’être devenu une cible facile. J’attends ce procès depuis le premier jour. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler ».