Ayyoub Bouaddi au PSG : Olivier Giroud annonce un transfert inattendu

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain semble s'être lancé sur les traces d'Ayyoub Bouaddi en cette période de mercato couplée d'une Coupe du monde qu'il dispute avec le Maroc depuis la semaine dernière. Une titularisation marquante qui a suscité de vives réactions chez les observateurs engendrant de nouvelles spéculations sur son avenir. Au PSG ? Les rumeurs s'amplifient, mais Olivier Giroud a une autre vision des choses.

Un contrat jusqu'en juin 2029. Voici le deal convenu entre les dirigeants du LOSC et le clan Ayyoub Bouaddi en décembre dernier. Une prolongation de contrat qui ne semble pas pour autant calmer les ardeurs du comité directeur du PSG. La tendance est que le Paris Saint-Germain aurait à ce jour une longueur d'avance sur Arsenal ou encore le Real Madrid, tous deux intéressés par le profil de l'international marocain de 18 ans.

«Sa tête est bien faite dans le sens où il est calme, il est confiant» Ayant pu évoluer à ses côtés à Lille cette saison, Olivier Giroud a pu profiter de son travail de consultant sur le plateau de la BBC afin de dresser un portrait flatteur de Bouaddi. « J’ai été impressionné par sa maturité et par son entourage, qui est vraiment sain. Sa tête est bien faite dans le sens où il est calme, il est confiant. Il reste toujours lui-même, même sur un terrain. C'est un cadeau de l'avoir dans son équipe. Je pense que le Maroc peut-être vraiment très heureux de l'avoir ».