Coupe du Monde 2026 - Un très vieux record vient de tomber : La statistique de folie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une semaine de compétition, la première journée des phase de poules a touché à sa fin dans la nuit de mercredi à jeudi avec une victoire de la Colombie sur l’Ouzbekistan sur le score de 3 buts à 1. Quatre réalisations qui résument bien ce qu’ont été les 24 premiers matchs de la compétition avec un bilan comptable qui n’avait plus atteint ces sommets depuis plusieurs décennies.

La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique a ouvert ses portes le 11 juin dernier avec en guise de match d’ouverture au Stade Azteca un Mexique - Afrique du Sud qui s’était soldé par une victoire des locaux sur le score de 2 buts à 0. Depuis, les 48 nations participant à ce Mondial se sont montrées particulièrement entreprenantes dans le jeu puisqu’on ne compte seulement un 0-0 lors des 24 premières rencontres (Espagne - Cap-Vert).

24 heures totalement folles statistiquement parlant La Colombie et l’Ouzbékistan ont mis un terme à cette première journée de phase de poules de la Coupe du monde 2026, avec style. Les deux sélections sont parvenues à trouver le chemin des filets avec quatre buts marqués (3-1). A l’image de ce qui est régulièrement proposé pendant les affiches de de Mondial. Rien que dans la journée de mercredi, les filets ont tremblé à 20 reprises en cinq rencontres grâce notamment à Norvège - Irak (4-1), Argentine - Algérie (3-0), ou encore Angleterre - Croatie (4-2) pour ne citer que ces exemples.