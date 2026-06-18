Coupe du monde 2026 : L’équipe de France a enfin trouvé le successeur de Zinédine Zidane ?

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France faisait son entrée dans la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et à un grand Michael Olise qui a été élu homme du match. Selon Patrick Vieira, le joueur du Bayern Munich lui rappelle un certain Zinédine Zidane et il pourrait bien rafler le prochain Ballon d’or.

L’équipe de France n’est pas tombée dans le piège sénégalais comme en 2002. Pour leur premier match dans cette Coupe du monde 2026, les Bleus se sont imposés 3-1 contre les Lions de la Teranga grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola. En attaque, Michael Olise a lui aussi brillé, puisqu’il a signé une passe décisive pour son capitaine et il a été élu homme du match.

Olise, le nouveau Zidane ? Pour venir à bout du Sénégal, l’équipe de France a donc pu compter sur un grand Michael Olise qui a répondu présent quelques jours après son triplé face à l’Irlande du Nord en amical. Après la rencontre, Patrick Vieira s’est exprimé sur l’attaquant du Bayern Munich qu’il a lancé chez les professionnels en septembre 2021 lorsqu’il était à Crystal Palace. Le champion du monde 1998 voit très grand pour le Bavarois. « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer », a déclaré l’ancien entraîneur de Strasbourg ou encore du Genoa sur le plateau d'ITV Football.