PSG, Real Madrid... L'annonce de Deschamps pour l'avenir de Michael Olise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, Michael Olise a vu son avenir animer la rubrique mercato dernièrement. C'est ainsi que la star du Bayern Munich a été annoncée dans le viseur du Real Madrid puis du PSG. Le fait est que le club bavarois a déclaré son joueur intransférable. Olise ne devrait donc pas bouger et ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle selon Didier Deschamps.

A 24 ans, Michael Olise est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Forcément, ça a de quoi intéresser du très beau monde. Au cours des derniers jours, il a ainsi été question d'un intérêt du Real Madrid pour la star du Bayern Munich, puis du PSG. En effet, lors de L'Equipe du Soir, Olivier Ménard confiait concernant Olise et le club de la capitale : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (...) Le Bayern l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».

« Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich » Le fait est que pour le Bayern Munich, il n'est pas question de se séparer de Michael Olise. Le Français a été déclaré intransférable et voilà que selon Didier Deschamps, le voir rester en Bavière est une bonne nouvelle. En effet, dans des propos accordés à Bild, le sélectionneur de l'équipe de France a dit : « Michael Olise a fait des progrès incroyables. Les choses ont été un peu difficiles et ardues avec nous en équipe de France au début. Mais avec de la persévérance et du soutien, il s’est développé. (...) L’entraîneur Vincent Kompany a également joué un rôle déterminant dans l’ascension fulgurante de Michael. Il a réalisé une saison exceptionnelle sous sa direction, faisant preuve d’efficacité, de caractère et de personnalité. Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich ».