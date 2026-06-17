Transfert à 3,5M€ annulé : Un retour à l'OM est annoncé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, on annonce beaucoup de mouvements à l'OM. C'est surtout dans le sens des départs que ça va bouger à Marseille. Ils devraient être plusieurs à faire leurs valises dans les semaines à venir. Ulisses Garcia ne va lui pas être vendu définitivement à Sassuolo à la suite de son prêt et est donc attend de retour à l'OM.

Cet été, l'OM a un besoin urgent de vendre. En effet, accusant à un énorme déficit, le club phocéen chercherait à récupérer 100M€. Pour cela, la nouvelle direction marseillaise pourrait se séparer de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Il va donc falloir faire le ménage pour attendre cette barre des 100M€ alors que l'OM doit aujourd'hui faire une croix sur la vente à 3,5M€ d'Ulisses Garcia.

Sassuolo n'a pas voulu acheter Garcia En février dernier, Ulisses Garcia quittait l'OM dans le cadre d'un prêt pour rejoindre Sassuolo. Alors que le club italien disposait d'une option d'achat fixée à 3,5M€ pour s'offrir définitivement le Suisse, une décision a été prise. En effet, le journaliste italien Antonio Parrotto fait savoir que Sassuolo a décidé de ne pas activer son option. Par conséquent, Garcia va faire son retour à l'OM. A voir maintenant ce qu'il adviendra de son avenir avec le club phocéen.