Transfert à 3,5M€ annulé : Un retour à l'OM est annoncé

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, on annonce beaucoup de mouvements à l'OM. C'est surtout dans le sens des départs que ça va bouger à Marseille. Ils devraient être plusieurs à faire leurs valises dans les semaines à venir. Ulisses Garcia ne va lui pas être vendu définitivement à Sassuolo à la suite de son prêt et est donc attend de retour à l'OM.
Cet été, l'OM a un besoin urgent de vendre. En effet, accusant à un énorme déficit, le club phocéen chercherait à récupérer 100M€. Pour cela, la nouvelle direction marseillaise pourrait se séparer de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Il va donc falloir faire le ménage pour attendre cette barre des 100M€ alors que l'OM doit aujourd'hui faire une croix sur la vente à 3,5M€ d'Ulisses Garcia.
Sassuolo n'a pas voulu acheter Garcia
En février dernier, Ulisses Garcia quittait l'OM dans le cadre d'un prêt pour rejoindre Sassuolo. Alors que le club italien disposait d'une option d'achat fixée à 3,5M€ pour s'offrir définitivement le Suisse, une décision a été prise. En effet, le journaliste italien Antonio Parrotto fait savoir que Sassuolo a décidé de ne pas activer son option. Par conséquent, Garcia va faire son retour à l'OM. A voir maintenant ce qu'il adviendra de son avenir avec le club phocéen.
Quel mercato pour l'OM ?
A l'OM, actuellement, la question est donc de savoir qui partira et qui ne partira pas. Supporter du club phocéen, Mohamed Henni a visiblement quelques informations à ce propos. C'est ainsi qu'il a notamment fait savoir : « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au coeur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le coeur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club. Ils aiment bien Aubameyang, Amine Gouiri, ce sont des joueurs qu’ils comptent garder. Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste ».