Mercato - OM : Un nouvel accord annoncé, c’est le jackpot pour Mason Greenwood

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. La presse italienne parle notamment d’un possible transfert à l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé la signature de l’ailier de 24 ans.

Au bout d’une saison catastrophique, l’OM a réussi à accrocher une qualification en Ligue Europa. Mais qui va la disputer la saison prochaine ? Plusieurs joueurs semblent en effet avoir la valise prête pour quitter le club phocéen et l’exemple parfait n’est autre que Mason Greenwood. S’il a annoncé vouloir rester lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, le meilleur buteur marseillais sur les deux dernières saisons devrait bel et bien partir.

Mason Greenwood va quitter l’OM ? Car l’OM a besoin de vendre et Greenwood a la plus grosse valeur de l’effectif. La nouvelle direction semble même rêver d’un transfert autour des 50 ou 55M€, ce qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire du club. Plusieurs clubs se seraient manifestés, de l’Atlético de Madrid à Al Hilal en Arabie Saoudite, mais il y en a un qui semble tout particulièrement déterminé. Il s’agit de l’AS Roma, avec la presse italienne qui évoque depuis quelques semaines des discussions très avancées avec la star anglaises ainsi qu’avec son entourage.