Mason Greenwood : Son départ de l'OM relancé par une sanction ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses cet été. En ce sens, la vente de Mason Greenwood devrait prochainement avoir lieu. Reste encore à trouver preneur pour le numéro 10 anglais. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un possible transfert à l'AS Rome. Mais voilà que ce départ de Greenwood pour l'Italie pourrait connaitre un rebondissement. Explications.

Cet été, le marché des transferts s'annonce mouvementé à l'OM, surtout dans le sens des départs. Compte tenu de la situation financière actuelle, le club phocéen devrait vendre pour 100M€ dans les semaines à venir. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on retrouve notamment Mason Greenwood. Compte tenu de son statut de plus grosse valeur marchande à l'OM, l'Anglais pourrait être vendu. Mais voilà que son départ pour l'AS Rome est encore loin d'être fait.

Quel sera le prochain club de Greenwood ? Direction l'Italie pour Mason Greenwood ? Cela fait maintenant un moment que l'on évoque un intérêt de l'AS Rome pour le numéro 10 de l'OM. Toutefois, les positions des deux clubs étaient jusqu'à présent très éloignées. En effet, alors que Marseille aurait placé à la barre à 55M€, bonus compris, les Italiens n'étaient visiblement prêts qu'à mettre 40M€. Greenwood est donc encore loin de poser ses valises dans la capitale transalpine et un nouveau rebondissement pourrait avoir lieu.