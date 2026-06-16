Mercato - Feuilleton enfin terminé : Le PSG boucle une signature !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain devrait opérer quelques ajustements dans ce groupe doublement sacré champion d’Europe. Pour ce qui est des forces en présence, certains joueurs semblent être susceptibles de prendre la porte à l’instar de Kang-in Lee, mais visiblement pas de Senny Mayulu. Une grande nouvelle a été annoncée par le journaliste Fabrice Hawkins au sujet du milieu offensif de 20 ans.

Le 31 mai dernier, Senny Mayulu prenait part à la fête du deuxième sacre de suite du PSG en Ligue des champions en signant son entrée personnelle au Parc des princes par le biais de sa célébration de but contre l’Inter un an plus tôt. Ce qui avait eu le mérite de donner le sourire à Luis Enrique, son staff et aux autres joueurs du vestiaire. Le titi parisien de 20 ans fait l’objet de discussions en interne depuis de longues semaines sur son avenir. Ce qui appartiendrait à présent au passé.

«Pour Mayulu, les positions se sont réchauffées et ça va mieux» Fin avril, le journaliste du Parisien Dominique Séverac assurait lors d’un chat avec les internautes du quotidien de la capitale que le dossier Senny Mayulu repartait dans le sens d’une prolongation de contrat après de grosses interrogations sur son avenir. Le titi parisien était bien parti pour prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. « Pas d'avancées notables dans ces dossiers mais toujours de l'optimisme pour Barcola et Dembélé. Ils ne trouveront pas ailleurs une meilleure équipe que le PSG pour s'exprimer donc ils veulent rester. Pour Mayulu, les positions se sont réchauffées et ça va mieux. Je le vois prolonger même si je n'ai pas d'infos particulières dans ce dossier à cet instant ».