Mercato : Le PSG en passe de commettre «une erreur» avec un joueur de l’équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Bradley Barcola anime également la rubrique mercato. En effet, le joueur du PSG fait l’objet de nombreuses rumeurs. Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait bien partir cet été, lui qu’on annonce notamment dans le viseur d’Arsenal. Alors que le PSG ne devrait pas retenir Barcola, une telle décision du club de la capitale a été dénoncée.

Si Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du PSG, il pourrait bien ne plus l’être la saison prochaine. Alors que le club de la capitale voudrait prolonger l’international français, aucun accord n’a été trouvé pour l’instant et voilà qu’un départ pourrait intervenir dans les semaines à venir. En effet, compte tenu de son temps de jeu à Paris, n’étant que 4ème dans la hiérarchie des attaquants, Barcola pourrait bien faire ses valises. Et comme l’a révélé L’Equipe, le PSG pourrait finalement ne pas le retenir.

« Pour le PSG, ça serait une erreur de le laisser partir » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Karim Bennani a justement réagi à cette information. Et voilà qu’à ses yeux, le PSG ferait une grosse erreur en laissant partir Bradley Barcola. « J’adore Barcola. Pour l’instant, Doué a une longueur d’avance sur lui en équipe de France comme au PSG. Pour le PSG, ça serait une erreur de le laisser partir parce que c’est une solution tellement importante. Il a beaucoup porté le PSG en début de saison. Il veut jouer les gros matchs ? Je sais bien. Mais pour le PSG, ça serait une erreur de le laisser partir », a dit le journaliste.