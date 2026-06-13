Mercato : A peine arrivé au Real Madrid, José Mourinho veut écoeurer le PSG avec ce transfert

Alexis Brunet

Après une seule saison au Benfica Lisbonne, José Mourinho est de retour au Real Madrid. Le Portugais aura la lourde tâche de faire retrouver les sommets à la Casa Blanca et cela passera par un recrutement efficace cet été. Le Special One aurait d’ailleurs fait du transfert de Mateus Fernandes une priorité, alors que le PSG apprécie également le milieu de terrain de West Ham.

Alors que le PSG a déjà remporté deux titres de suite en Ligue des champions, il entend bien réaliser le triplé la saison prochaine. Pour y arriver, le club de la capitale aura besoin de faire quelques ajustements à son effectif lors du mercato estival. Certains renforts seront nécessaires, d’autant plus que des Parisiens ont déjà fait avoir leurs envies de départs à l’image de Kang-in Lee ou bien encore de Gonçalo Ramos.

Le Real Madrid concurrence le PSG pour Mateus Fernandes Le PSG aura donc besoin de renforts en attaque, mais Luis Campos aimerait également offrir un nouveau milieu de terrain à Luis Enrique. Selon les informations de Foot Mercato, Mateus Fernandes serait notamment dans le viseur du club de la capitale, lui qui sort d’une belle saison avec West Ham, qui a malheureusement été relégué en deuxième division. Toutefois, il y a de la concurrence pour le Portugais, car, en plus de Manchester United, selon les informations de L’Équipe, le Real Madrid aimerait aussi mettre la main sur le joueur de 21 ans. José Mourinho en aurait fait sa priorité, lui qui a également demandé à sa direction de lui offrir Bernardo Silva, qui est libre de tout contrat après son départ de Manchester City.