«Jamais de la vie» : Bruno Genesio peut déjà oublier le transfert de ce joueur de Ligue 1 à l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, l'OM devrait profiter de ce mercato estival pour bâtir un nouveau projet convaincant. Les nouveaux dirigeants doivent absolument réagir pour faire oublier les mauvais résultats des derniers mois et parmi les pistes évoquées, un joueur expérimenté de Ligue 1 que Bruno Genesio connaît bien ne viendra pas.

Joueur emblématique de l'effectif du LOSC depuis 2019, Benjamin André arrive à un stade de sa carrière où il va devoir décider de son avenir. A 35 ans, il est sous contrat en 2028 et se pose des questions sur la suite à donner à sa carrière. Annoncé sur le départ de Lille depuis quelques mois, certains rumeurs l'associent à l'OM. Une réponse est tombée à ce sujet.

Benjamin André à l'OM ? Capitaine du LOSC, Benjamin André a disputé près de 300 matches avec les Dogues depuis 2019. Le milieu de terrain de 35 ans semble arriver au bout de son histoire avec le club du nord de la France et il intéresse pas mal de clubs en vue d'un transfert cet été. Parmi les prétendants, certaines équipes de MLS ou d'Arabie saoudite se positionnent sur son cas. En France, Benjamin André a discuté avec le Paris FC l'été dernier et était proche de rejoindre l'autre club parisien. Les discussions avec l'OM n'ont quant à elle pas été très fructueuses.