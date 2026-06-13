Mercato - Une offre du PSG refusée : Un Parisien s'apprête à claquer la porte !

Alexis Brunet

Alors que Lucas Chevalier pourrait aller voir ailleurs cet été, le PSG s’apprêterait à perdre un autre gardien de but. En effet, Martin James serait tout proche de quitter le club de la capitale, probablement pour rejoindre un club jouant une coupe d’Europe la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Paris qui avait proposé un contrat professionnel au jeune portier de 18 ans.

L’été dernier, le PSG avait vu partir un joueur très important en la personne de Gianluigi Donnarumma. Pour remplacer l’Italien, Luis Enrique avait décidé de faire confiance à Lucas Chevalier, mais cela ne s’est pas avéré être le choix du siècle. Le Français a rapidement perdu sa place de titulaire et il n’a plus rejoué avec Paris depuis le mois de janvier. D’ailleurs, des rumeurs affirment qu’il pourrait quitter le double champion d’Europe dès cet été.

Le PSG va perdre Martin James Le PSG va donc peut-être voir partir Lucas Chevalier, mais ce n’est pas le seul mouvement à prévoir chez les gardiens de but. En effet, selon les informations du Parisien, Martin James s’apprête à quitter le club de la capitale. Le champion de France avait proposé un contrat professionnel au joueur de 18 ans, mais ce dernier a finalement décidé de poursuivre sa carrière ailleurs. Il n’a pas encore pris sa décision quant à l’équipe qu’il rejoindra, mais cela devrait être une formation qui dispute une coupe d’Europe.